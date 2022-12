Câmara de Feira de Santana abre concurso com 28 vagas

Foto: Divulgação/Prefeitura de Feira de Santana

A Câmara de Vereadores de Feira de Santana abriu inscrições nesta quarta-feira (7) para um concurso público com 28 vagas. As oportunidades são para cargos de nível médio, nas áreas de auxiliar legislativo, intérprete de Libras, técnico legislativo e técnico legislativo contábil.

Para concorrer, os interessados devem conferir o edital e se candidatar no site da empresa organizadora do certame. As inscrições seguem até o dia 23 de dezembro. A taxa é de R$ 80.

As pessoas que precisarem tirar dúvidas podem entrar em contato com o atendimento da organização do concurso pelo número (75) 99703-3227 ou por meio do email: acaobainstituto@gmail.com.

Sobre as vagas:

Auxiliar legislativo

15 vagas

Salário de R$ 1.530,62

Intérprete de Libras

1 vaga

Salário de R$ 2.025,20

Técnico legislativo

8 vagas

Salário de R$ 2.023,44

Técnico legislativo contábil

4 vagas

Salário de R$ 2.023,44

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.