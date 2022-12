Câmara de Feira de Santana abre vagas com salário de R$ 2 mil

Foto: Divulgação / Câmara de Feira de Santana

A Câmara Municipal de Feira de Santana abriu inscrições para um concurso público de nível médio e técnico. Ao todo, são 28 distribuídas entre os cargos de Auxiliar Legislativo (15); Intérprete de libras (1); Técnico Legislativo (8); e Técnico Legislativo Contábil (4).

Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida, bem como registro no respectivo conselho de classe, idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos que constam no edital. Os candidatos contratados terão salários no valor de R$ 1.530,62 a R$ 2.025,20 ao mês.

INSCRIÇÕES

Para se inscrever, é necessário cadastro até 23 de dezembro de 2022, exclusivamente via internet, no site Ação Bahia Organização. O valor da taxa de inscrição é de R$ 80,00 e deverá ser pago até o dia 26 de dezembro de 2022.

No entanto, os candidatos que se enquadram nos critérios especificados no edital, poderão solicitar a isenção da taxa nos dias 7 e 8 de dezembro de 2022.

A classificação dos candidatos será feito por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório prevista para ser realizada no dia 29 de janeiro de 2023. O conteúdo programático será composto por questões de língua portuguesa, informática, legislação e conhecimentos específicos.

O prazo de validade do presente Concurso Público será de um ano, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

