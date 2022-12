Câmara Municipal de Bambuí – MG abre Concurso público para nível médio

No estado de Minas Gerais, a Câmara Municipal de Bambuí abre novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 04 vagas no cargo de agente legislativo, função que exegir ensino médio completo e oferta salário oferecido no valor de R$ 2.619,17.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever a partir das 9h de 30 de janeiro até o dia 28 de fevereiro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Exame Auditores e Consultores. O valor da inscrição está fixo em R$80,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 30 questões distribuídas entre as distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, informática e legislação. As avaliações serão aplicadas no dia 19 de março de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Preparar a correspondência pessoal do Presidente da Câmara e dos Vereadores, promovendo o arquivamento reservado de documentos e papéis enviados ao Presidente e Vereadores em caráter particular; manter e controlar, em arquivo próprio, os documentos que interessem diretamente ao Presidente da Câmara, os que forem considerados confidenciais; colaborar na redação de projetos de lei, resoluções e decretos legislativos de iniciativa do Presidente e Vereadores; colaborar na preparação de mensagens, comunicados pareceres, portarias e outros administrativos; preparar diariamente os documentos a serem despachados pelo Presidente da Câmara e demais Vereadores, controlando os prazos e promovendo a publicação daqueles que a lei exige; organizar, arquivar e manter sob sua responsabilidade os originais de leis, Resoluções, Decretos Legislativos, Portarias, Atos Normativos e toda a documentação pertinente ao Legislativo Municipal. receber telefonemas dirigidos ao mesmo, anotando e transmitindo os recados, quando da ausência do Presidente; entre outras atividades.

EDITAL nº 001/2022