Câmara Municipal de Lapa – PR promove Concurso público: Até R$2,6 mil

A Câmara Municipal de Lapa/PR promove abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é formar cadastro reserva em cargos de níveis médio, técnico e superior no legislativo municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Analista de Recursos Humanos; Auxiliar de Secretaria; Técnico em Informática; Administrador; e Advogado. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.439,92 a R$ 2.618,06, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 12h do dia 5 de janeiro de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Objetivas. O valor da inscrição oscila entre R$100,00 a R$150,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática; legislação; conhecimentos básicos; e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 29 de janeiro de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ADMINISTRADOR: Compete ao Administrador prestar serviços de planejamento e organização das atividades e rotinas administrativas da Câmara Municipal da Lapa; Elaborar pareceres, estudos, projetos, planos e procedimentos relativos às atividades de suporte operacional dos trabalhos da Casa; Elaborar documentos e expedientes diversos na sua área de atuação. Analisar, avaliar, estabelecer ou alterar práticas administrativas; entre outras atividades.

ADVOGADO: Compete ao Advogado executar atividades que exijam o desenvolvimento ou aplicação de conhecimentos teóricos, tecnológicos e metodológicos, em áreas de natureza jurídica, analisar e acompanhar processos, emitir pareceres e outras atividades correlatas. Assistir ao Legislativo em suas atribuições judiciais e administrativas, representar judicialmente a Câmara Municipal em todos os juízos e instâncias, defendendo seus interesses; entre outras atividades.

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS: Compete ao Analista de Recursos Humanos prestar serviços de execução e planejamento junto à Câmara Municipal da Lapa nas áreas do conhecimento de administração em Recursos Humanos, elaborando pareceres, projetos, planos e procedimentos relativos às atividades de suporte operacional e controle dos trabalhos da Casa; Executar as atividades burocráticas de Recursos Humanos; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 01/2022

?