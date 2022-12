Camarote Villa anuncia programação e valores do Carnaval 2023

Jorge e Matheus é uma das atrações do Camarote / Foto: Divulgação

O Camarote Villa confirmou a 7ª edição do espaço no Carnaval de Salvador. Após dois anos fora do circuito por causa da pandemia do coronavírus, o camarote está de volta e vai funcionar de quinta à terça de Carnaval. O line up inclui nomes como Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, Alok, Jorge e Mateus, Xand Avião, Nattan, Léo Santana, Dennis DJ, Pedro Sampaio, Mari Fernandez e Simone Mendes.

Além dos shows, o Villa conta com uma boate climatizada e oferece serviço all inclusive. O espaço tem dois mirantes com vista para o circuito Dodô (Barra-Ondina).

Os ingressos variam de R$ 1.240 a 1.610. Os valores variam de acordo com os dias de festas.

Serviço

Nome: Camarote Villa Salvador

Circuito: Barra/Ondina

Funcionamento: Quinta (16/02) a Terça (21/02), das 19h às 05h

Serviços oferecidos: SPA, Salão de Beleza, Customização, All Inclusive

Censura: 18 anos (menor acompanhado e com autorização do juizado)

Programação e Acessos:

• Single Pass Quinta

Pedro Sampaio, Xand Avião e Mais

Valores – Fem 1.240,00 | Masc R$ 1.490,00

• Single Pass Sexta

Mari Fernandez, Jorge e Mateus e Mais

Valores – Fem R$ 1.290,00 | Masc R$ 1.540,00

• Single Pass Sábado

Léo Santana, Alok e Mais

Valores – Fem R$ 1.330,00 | Masc R$ 1.590,00

• Single Pass Domingo

Zé Vaqueiro, Simone Mendes e Mais

Valores – Fem R$ 1.290,00 | Masc R$ 1.540,00

• Single Pass Segunda

Nattan, João Gomes e Mais

Valores – Fem R$ 1.290,00 | Masc R$ 1.540,00

• Single Pass Terça

Gusttavo Lima, Dennis Dj e Mais

Valores – Fem R$ 1.380,00 | Masc R$ 1.610,00

• Pacote Intense Pass (Todos os dias)

Intense Pass Fem: R$ 6.990,00

Intense Pass Masc: R$ 8.590,00

• Pacote Flex Pass (Dois dias)

Flex Pass Fem (Qui + Dom): R$ 2.150,50

Flex Pass Masc (Qui + Dom): R$ 2.575,50

Flex Pass Fem (Qui + Seg): R$ 2.150,50

Flex Pass Masc (Qui + Seg): R$ 2.575,50

VENDAS

• www.camarotevilla.com.br

• www.queroabada.com.br

• www.quero2ingressos.com.br

• www.bilheteriadigital.com

• www.baladapp.com.br

• www.foliabahia.com.br

Forma de pagamento: Espécie, débito e crédito.

Leia mais sobre Carnaval 2023 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.