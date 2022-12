câmeras registram suspeitos de matar vendedora de concessionária

Foto: Reprodução/TV Bahia

Câmeras de segurança de um estabelecimento comercial na Avenida Octávio Mangabeira, na orla da Boca do Rio, em Salvador, flagraram os suspeitos de atirar e matar uma vendedora de concessionária durante um assalto na noite de terça-feira (20), momentos antes de cometeram o crime.

As imagens mostram o momento em que os homens chegaram em um carro branco e estacionaram o veículo na proximidade do restaurante. Eliane Santos, 52 anos, estava indo ao local participar de uma confraternização com amigos.

Segundo testemunhas, a dupla tentou puxar a bolsa de Eliane, que a puxou de volta ao se assustar com ação. Nesse momento, o homem armado atirou contra a mulher e atingiu na cabeça. Ainda não foram divulgadas câmeras de segurança do flagra do crime.

A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, quando a vítima é assinada para que o roubo seja concluído, já que o celular da vítima foi levado pelos suspeitos.

Em entrevista a TV Bahia, o marido da vítima, André Oliveira, contou que a vendedora trabalhava há 10 anos como vendedora em concessionária. Ela foi ao restaurante encontrar amigos de um grupo de capoeira que fazia parte.

“Eles são uns covardes e tem muita gente atrás deles agora”, lamentou André Oliveira.

Ainda segundo o marido da vítima, ela morreu dentro do restaurante. Eles eram casados há 20 anos e não tinha filhos.

Crime

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher morreu com um tiro na cabeça, na noite de terça-feira (20), na Avenida Octávio Mangabeira, na orla da Boca do Rio, em Salvador.

A vítima foi identificada como Eliane Sanson, 52 anos. De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi vítima de latrocínio, quando a vítima é assassinada para que o roubo seja concluído.

Ainda segundo a nota, os disparos foram feitos em frente a um restaurante em que a vítima chegava para confraternização de fim de ano. O celular da vítima foi levado.

Em nota, a Polícia Militar informou que ao chegar ao local do crime, a guarnição encontrou a vítima caída no chão. Ela chegou a ser levada para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O caso será investigado pelo Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP). Imagens de câmeras de segurança instaladas na região já foram recolhidas, para ajudar na investigação. Ainda não há informações sobre o sepultamento da vítima.

Até o momento, ninguém foi preso.

