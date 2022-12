Campanha Dezembro Vermelho conscientiza população de Penedo sobre prevenção contra HIV e ISTs

Assessoria SEMS Penedo

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) começou nesta segunda, 12, a campanha Dezembro Vermelho nos postos de saúde de Penedo, trabalho que visa instruir a população sobre Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

A primeira ação foi no PSF Centro, onde palestras educativas e orientações despertaram a atenção sobre a necessidade da prevenção, dos testes rápidos, a importância do tratamento de controle e os direitos das pessoas infectadas com HIV.

“O Dezembro Vermelho é para chamar atenção sobre as infecções sexualmente transmissíveis e também sobre a importância de se fazer o teste para começar, o mais rápido possível, o tratamento para não infectar outras pessoas. Aids, sífilis e hepatite são doenças silenciosas que podem levar anos para se desenvolver”, explica a enfermeira Marta Barroso.

O uso do preservativo (masculino ou feminino) em todas as relações sexuais (orais, anais e vaginais) é o método mais eficaz para evitar a transmissão das ISTs e do HIV/Aids.

Confira o cronograma das ações nos PSFs

12/12 – PSF Centro

13/12 – PSF COHAB

13/12- Vitória

13/12- Ponta Mofina

13/12- Oiteiro

15/12 – Raimundinho 08

15/12- José Edileno

15/12- Rosete

15/12- Vila Matias

15/12- Capela

15/12- Gabriel 05

16/12- Raimundinho 09

16/12- Tabuleiro

19/12- Gabriel 04

20/12- São José

20/12- Palmeiras Alta

20/12- Cooperativa

21/12- Santo Antônio

22/12- Santa Margarida

22/12- SESI

Texto e fotos Gabriela Flores – jornalista e social media SEMS Penedo