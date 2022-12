Candidatos perdem prova de concurso após queda de energia

Uma queda de energia comprometeu a aplicação da prova do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) em uma universidade particular de Salvador. Os candidados prejudicados registraram o ocorrência na Polícia Civil porque não conseguiram fazer a prova aplicada no domingo (4).

De acordo com a Polícia Civil, os candidatos não puderam fazer a prova por causa de uma queda de energia elétrica. A instituição, que organizou a realização do certame, contratou um gerador, mas o problema não foi resolvido.

À TV Bahia, o candidato Adriel Santos relatou o que ocorreu no local. “Chegamos aqui 7h e já estava sem energia por causa de furtos de cabo. O gerador chegou, foi instalado, mas ele só foi acionado entre 8h e 8h30. Ainda assim só funcionou a parte da luz, o ar-condicionado não funcionou.

Em nota enviada ao iBahia, o Tribunal Regional da 5ª Região (TRT-5) informou que contratou a Fundação Carlos Chagas (FCC) para a realização do concurso público para provimento dos cargos de servidores do Tribunal.

O TRT afirmou que soube da queda d energia através da imprensa e que está “mobilizado para se inteirar oficialmente dos fatos perante a FCC, o que possibilitará dar uma informação mais precisa da situação e seus desdobramentos”.

