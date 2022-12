Cantor Netinho passa Natal em acampamento bolsonarista em Salvador

Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Netinho, famoso pelo sucesso “Milla”, decidiu deixar de curtir as comemorações do Natal junto à família para passar o momento em um acampamento bolsonarista, na frente do quartel do Exército na Mouraria, em Salvador, no sábado (24).

Por meio de publicações no perfil do Instagram, o cantor revelou que estava no local a fim de “parabenizar” os “guerreiros” que estavam na frente do quartel e convocou mais seguidores para irem até o local.

“Eu aqui em frente ao quartel da Mouraria, tô passando o meu Natal aqui e vim parabenizar os guerreiros que estão aqui e estar junto à eles. Vou ficar aqui, trouxe minha água, trouxe meu lanche e tô esperando alguns amigos chegarem”, disse um cantor em um primeiro vídeo.

“Sigo aqui no quartel da Mouraria, dia de Natal, encheu bastante mais… Venha pra cá, antes de ir pra festa venha comemorar seu Natal aqui”, continuou Netinho em um segundo vídeo publicado no perfil do Instagram.

Na legenda da publicação, ele seguiu falando sobre o assunto: “Por um Brasil livre do comunosocialismo. Não aos pilantras, corruptos, hipócritas, ladrões”. Nos comentários ele ainda respondeu uma seguidora que questionou “o que vai acontecer”, “só Deus sabe”, disse ele.

Netinho se tornou um dos maiores apoiadores do presidente Jair Bolsonaro no mundo da música e chegou a se candidatar a deputado federal pelo PL, mesma sigla do político.

Porém, o cantor não conseguiu votos suficiente para se eleger e segue como suplente, para caso algum titular do partido venha a deixar o cargo de deputado federal.

Veja os vídeos:

