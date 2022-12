Carla Perez dança e dá beijão em Xanddy no Festival Virada

Foto: Reprodução/YouTube

Quem curtiu o show de Xanddy Harmonia no Festival Virada Salvador nesta sexta-feira (30) teve diversos bônus ao longo da apresentação. Além de receber pessoas do público no palco e de fazer uma parceria com A Dama, o artista ainda teve a esposa, Carla Perez, como dançarina.

Ao som de “Tá Solteira, Mas Não Tá Sozinha”, sucesso de Xanddy com Ivete Sangalo, a loira quebrou tudo no palco do evento. A participação ainda teve direito a dançar coladinha com o marido e beijão no final da música. O público presente na Arena Daniela Mercury foi à loucura.

“Que balé de milhões, imagina quanto custa esse balé com uma mulher dessa”, brincou Xanddy, enquanto Carlinha metia dança.

Durante o show, o cantor ainda brincou sobre ter mais um filho com a amada, depois que uma fã mirim subiu no palco para dançar com eles e o balé. “Vamos fazer mais um filho”, disse Xanddy.

O cantor foi uma das oito atrações escaladas para o festival nesta sexta. Ele foi o terceiro a subir no palco e ainda cantou vários outros sucessos para o público, como “Daquele Jeito” e “Tique Nervoso”, música estourada que gravou com Anitta.

Xanddy escolheu um look cheio de brilho para a apresentação. A roupa foi composta por uma calça e uma camisa aberta prateados e brilhantes, em conjunto com uma regata branca. Já Carla Perez foi nna pegada do verão, com um look cheio de coqueiros estampados.

