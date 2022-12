Carlinhos Brown e Nizan Guanaes compõem música para o Bahia

Foto: Felipe Oliveira / Divulgação E.C Bahia

Carlinhos Brown e O publicitário Nizan Guanaes vão lançar uma música em homenagem ao Bahia. A canção composta pelos dois tricolores será lançada oficialmente em 2023, mas o áudio já circula nas redes sociais. Ouça abaixo:

Ao Estadão, o publicitário falou sobre a música. “Meus planos para 2023 são, como sempre, trabalhar muito, consolidar a minha consultoria (N Ideias), continuar tendo um papel social forte, como ser embaixador da Unesco exige. É uma coisa que levo muito a sério e estou cheio de planos. Como sou supersticioso, não gosto de falar antes, mas uma coisa muito concreta que estou fazendo é uma música com Carlinhos Brown para o Esporte Clube Bahia, que é o nosso time, que deve entrar numa nova fase, e a gente está botando muita fé nela. Então, Carlinhos abraçou essa música. Eu acho que ela vai nos dar muita alegria e muita alegria à torcida também”, revelou.

A nova fase do Bahia é a implantação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O clube foi vendido ao Grupo City, após a proposta do conglomerado ser aceita pelos sócios do clube no dia 3 de dezembro.

De volta à Série A do Brasileiro em 2023, o Bahia também terá as disputas do Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

