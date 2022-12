Carlinhos Brown se emociona com estreia da filha em ‘Travessia’

Foto: Reprodução / TV Globo

Clara Buarque, 24 anos, enfim estreou na novela das nove “Travessia”. A personagem da artista se chama “Bia” e chega para movimentar a trama em buscas de respostas pelo sumiço de Débora (Grazi Massafera). Nas redes sociais, Carlinhos Brown, pai da jovem, celebrou a primeira participação da atriz nas telinhas.

“Ontem tive uma dia honroso. Eu que sou fã da televisão brasileira, tive a honra de ver minha filha e de Helena, Clara, brilhando e cumprindo seu legado. Como é bonito ver que as heranças são organizadas pelo trabalho. E Clara externa seus aprendizados através dos esforços. Me senti muito orgulhoso e feliz, mas imagino Marieta vendo tudo aquilo. Porque ela herdou muito de mim na música e alma serena da mãe, mas essa coisa teatral, a avó lidera. Parabéns as duas, porque as ví brilhando alí neste momento. Parabéns Clara Buarque!”, escreveu o cantor emocionado. Veja o vídeo abaixo:

Bia é uma estudante de biologia que já teve passagem por outras áreas e tem muita intimidade com arquivos e com pesquisa, tanto que está acostumada a pegar uns trabalhos extras. Ela será escolhida por Monteiro (Ailton Graça) para ajudar o professor Dante (Marcos Caruso) e Sara (Isabelle Nassar) na busca por Débora.

Vale lembrar que além de ser filha de um dos maiores músicos da Bahia, Clara é neta de Marieta Severo e Chico Buarque. Ela também poderá ser vista na continuação do filme ‘Ó paí ó’, que será lançado nos cinemas logo em breve.

