Carol Peixinho elege look patriota para curtir show de Thiaguinho em Salvador

Foto: Reprodução/Instagram

Carol Peixinho acordou feliz da vida nesta segunda-feira (05), a ex-BBB comemorou estar em terra natal, Salvador, além do dia contar com jogo do Brasil e show do namorado, Thiaguinho.

Por meio do perfil no Instagram, a influenciadora mostrou as etapas do dia e compartilhou o look que usará na apresentação do artista no “Arena Brasil Marina”.

“Bom dia, grupo. Acordando em Salvador é a melhor sensação”, escreveu nos stories do perfil na rede social. Mais tarde, Carol Peixinho agradeceu ao início da semana: “Chuva de bênçãos pra gente nessa semana e bora Brasil”.

Foto: Reprodução/Instagram

Em outra publicação, a ex-BBB comemorou a vitória do Brasil em jogo contra a Coreia do Sul. No vídeo, ela aparece animada ao lado do namorado.

Por fim, Carol mostrou o look para a apresentação. Com uma saia curta azul e um body estampado com a bandeira do Brasil, a musa aumentou a temperatura da web com o clique. Confira:

Foto: Reprodução/Instagram

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.