Carro capota em ladeira da Avenida Anita Garibaldi em Salvador

Foto: Reprodução/ Redes sociais

Um carro capotou em uma ladeira da Avenida Anita Garibaldi na manhã deste sábado (3). Segundo informações iniciais divulgadas pelo g1, a via dá acesso ao bairro da Federação.

O motorista teria perdido o controle do veículo e, ainda de acordo com o g1, duas pessoas estavam no carro.

Segundo a Transalvador, não há registros de feridos. Os passageiros foram atendidos pelo Serviço Atendimento médico de Urgência (SAMU).

