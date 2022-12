Carro capota na Avenida Paralela e três pessoas morrem

Foto: Divulgação/Transalvador

Um carro capotou na Avenida Paralela, em Salvador, e deixou três pessoas mortas na madrugada deste domingo (18). As vítimas são três homens, com idade entre 21 e 26 anos. O veículo ficou completamente destruído devido a gravidade do acidente.

Segundo o g1, a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) informou que o acidente aconteceu às 1h30 da manhã, próximo ao viaduto do Centro Administrativo da Bahia (CAB), no sentido centro.

As vítimas foram identificadas como Paulo Henrique Garcez dos Santos, de 21, e Henrique Maurino Cândido, de 23, e Arthur Silva Batista, de 26 anos. Ainda não há detalhes sobre o causou o acidente. No momento, a Polícia Civil investiga o caso e aguarda resultados dos laudos periciais do veículo.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.