Carro de acidente que matou três era da sogra de uma das vítimas

Acidente aconteceu na madrugada de domingo, em Salvador

O carro em que três homens estavam e capotou na madrugada de domingo (18), na Avenida Paralela, em Salvador, era da sogra de uma das vítimas. Arthur Silva Batista, de 26 anos, Paulo Henrique Garcez dos Santos, de 21, e Henrique Maurino Cândido, de 23, morreram no acidente, que aconteceu por volta de 1h30, próximo ao viaduto do Centro Administrativo da Bahia (CAB), sentido centro.

Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) monitoraram o local, já o Corpo de Bombeiros Militar fez a remoção dos corpos das ferragens. Com o impacto da batida, parte da base uma placa de sinalização, que estava implantada no local, se desprendeu.

O motorista na hora do acidente era Arthur Batista, que dirigia o veículo da sogra. “Minha tia tinha acabado de trocar esse carro, tinha uns quatro meses por aí. Ele morava com minha prima, na casa ao lado. Ele trabalhava, pegava 8h e chegava no final da tarde. O carro ficava com ele”, disse ao g1 Bahia o motorista por aplicativo Fábio Melo, parente da vítima.

“A gente ainda não sabe, pode ter sido uma fechada, acidente de trânsito mesmo. Quem dirige sabe que são vários fatores que podem provocar um acidente: mecânico, pista, ele mesmo, sono, até então a gente não sabe de nada”, completou Fábio Melo.

Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre a causa do acidente, que é investigado pela 11ª Delegacia Territorial (DT) de Tancredo Neves. A Polícia Civil informou que aguarda os resultados dos laudos periciais do veículo, que ficou totalmente destruído após o impacto.

Os corpos de Arthur Batista e Paulo Santos foram enterrados na tarde de domingo, em Salvador. Já o de Henrique Cândido será sepultado nesta segunda-feira (19).

