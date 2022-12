CARTÃO DE CRÉDITO DIGIO: anuidade zero e diversos benefícios; confira

A plataforma digital de serviços financeiros chamada de Digio ganhou popularidade no mercado por conta do “DigioCartão”, ou seja, o cartão de crédito Digio. Ele é uma opção sem custos de anuidade e com a possibilidade de solicitar de maneira 100% virtual. Confira como fazer cartão de crédito online agora.

Considerada como empresa confiável e segura por consumidores e autoridades do mercado, o Digio oferece um dos cartões mais desejados na atualidade. O cartão de crédito Digio é um produto lançado pela empresa com bandeira Visa Internacional e sem cobrança de nenhuma taxa de manutenção, tampouco anuidade, independentemente de quanto seja gasto na fatura mensal do cliente. Para saber mais a respeito, continue lendo a matéria que o Notícias Concursos preparou para esta segunda-feira (26).

Entenda abaixo como fazer cartão de crédito online agora pelo Digio

A Digio oferece anuidade zerada durante todo o período que o cartão estiver sendo usado pelo cliente que for aprovado. Ademais, o cartão de crédito também possui vantagens e benefícios oferecidos pela empresa e também pela Visa.

Para solicitar o DigioCartão, não é necessário abrir conta-corrente em nenhum banco. Apenas enviar sua proposta através do aplicativo ou do site da empresa. Por smartphone, basta procurar por “DigioApp” nas lojas de aplicativo Google Play (Android) ou App Store (Apple, iOS). Já o site para a solicitação é o digio.com.br.

Ao realizar acesso em alguma das plataformas do Digio, basta preencher um formulário contendo as seguintes informações:

Nome completo;

CPF;

E-mail

Celular;

Data de nascimento.

Por fim, basta clicar em “peça seu cartão” para concluir o envio da proposta.

Quem pode solicitar um cartão de crédito pelo Digio?

Qualquer brasileiro com mais de 18 anos tem direito a pedir um cartão pelo Digio. Mas, a aprovação só será concedida caso o consumidor solicitante seja aprovado na análise financeira feita pela empresa, que tem os seguintes critérios:

CPF regular junto à Receita Federal;

Nome limpo em órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa.

Assim como qualquer outro cartão de crédito, a aprovação é mais fácil de ser concedida para consumidores com score alto no Serasa e sem dívidas negativadas.

Aplicativo para uso próprio do cartão e vantagens oferecidas

Clientes aprovados para o uso do DigioCartão ganham uma conta digital na plataforma, que tem uso exclusivo para movimentação do dinheiro. Mas, a conta também tem condições de uso para outros serviços financeiros, como saques, investimentos, envio ou recebimento de dinheiro com Pix e transferências. Existe ainda um programa de pontos no cartão de crédito e benefícios oferecidos para cartão do tipo Visa internacional.

Anuidade zero e sem cobrança de juros rotativo

Segundo afirma o próprio Digio, além de não cobrar taxa de anuidade também não existe nenhum tipo de cobrança quanto a juros rotativos. Isto é: quando um cliente não consegue pagar a fatura mensal por inteiro, é possível realizar o pagamento de parte dela e o restante entra na fatura do mês seguinte junto com juros.

No cartão de crédito Digio, não existe essa cobrança de juros que transforma a fatura mensal em uma bola de neve que se acumula mês a mês. A empresa também garante não cobrar juros em caso de parcelamento da fatura e nem em caso de necessidade de emissão de uma segunda via do cartão.