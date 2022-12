CARTÃO DE CRÉDITO PAN: limite em dobro e sem consulta aos órgãos de proteção; confira

O cartão de crédito Pan sem consulta ao SPC e Serasa nada mais é do que um cartão de crédito consignado. Este, entre suas muitas vantagens, pode conceder um limite de crédito correspondente a até o dobro do salário do seu respectivo titular.

O referido banco é uma empresa brasileira, cuja sede se situa em São Paulo e é gerenciada pela Caixa Econômica Federal e pelo BTG Pactual. Ela opera nos nichos de cartões de crédito, financiamento de veículos, crédito consignado, banco digital e investimentos de renda fixa. A sua nota no site Reclame Aqui é 7.0, considerada boa. Ademais, na matéria desta quarta-feira (21), o Notícias Concursos falará mais a respeito de um de seus produtos: o cartão de crédito Pan.

Como funciona o cartão de crédito Pan, que dispensa consulta ao SPC e Serasa?

O cartão Pan, que dispensa consulta ao SPC e Serasa, conforme citado anteriormente, nada mais é do que um cartão consignado. Ademais, todo o processo de solicitação acontece totalmente online e o requerente recebe o cartão no endereço informado, com toda a segurança.

Ele se trata de um cartão de crédito comum como os demais existentes no mercado. Dito de outra forma, ele pode ser utilizado para compras em lojas online e físicas, compras parceladas ou à vista, além da assinatura de serviços variados e muitas outras possibilidades.

Um dos trunfos mais poderosos dele é que o valor mínimo da fatura é descontado diretamente do benefício ou folha de pagamento do seu usuário. Desse modo, auxilia-se essa pessoa a reduzir a probabilidade de deixar de pagar a fatura e se tornar um devedor, ficando com o nome sujo novamente.

Quais são as vantagens e desvantagens ou limitações deste cartão?

As vantagens deste cartão de crédito proporcionando pelo banco em questão são os seguintes:

Compras em lojas virtuais e físicas;

Isenção de cobrança de taxa de anuidade;

Dispensa consulta ao SPC e Serasa;

Chance de se fazer saque de uma parte do limite de crédito;

Facilidade de parte da fatura ser debitada diretamente em folha;

As taxas de juros cobradas são até 4 vezes menores que as vistas nos cartões de crédito comuns.

No que tange às desvantagens, elas estão relacionadas ao fato do público consumidor abrangido ser limitado. Em outras palavras, por se constituir em um cartão consignado, ele apenas pode ser requerido por servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS.

Como pedir o cartão Pan?

Para pedir o cartão Pan, a pessoa precisa do acesso ao site ou o aplicativo (baixado na Play Store, em caso de usuários de sistema Android e App Store, no caso de usuários de iPhone e iPad). Nos dois contextos, a primeira coisa a se fazer é simular uma proposta de solicitação. Logo depois, é preciso aceitar essa proposta e encaminhar para a empresa todos os dados exigidos. Mais adiante, assim que a proposta for, de fato, aprovada, ele receberá o cartão de crédito Pan no endereço informado no cadastro.