Cartão do metrô de Salvador poderá ser carregado via PIX

Foto: Nathália Amorim / iBahia

Os passageiros do metrô de Salvador já podem recarregar o cartão de passagem do serviço via PIX. O processo pode ser feito pelo aplicativo de mobilidade urbana CittaMobi, com a opção pela Carteira Digital do App. A informação foi divulgada pela CCR Metrô Bahia nesta sexta-feira (16).

O aplicativo está disponível gratuitamente para Android e iOS através do Google Play e da Apple Store. Para realizar a operação basta criar uma conta, cadastrar o número do cartão utilizado no metrô (numeração individual) e recarregar o saldo via função PIX.

A ativação dos créditos será feita quando o cartão for aproximado dos validadores disponíveis em todas as estações de metrô, localizados na entrada de cada estação ou diretamente nos bloqueios de acesso ao Sistema Metroviário.

A nova ferramenta para recarga dos créditos, como explica Cesar Olmos, CEO da CittaMobi, configura uma alternativa aos usuários do Metrô Bahia. “A tecnologia e a inovação auxiliam a conexão da mobilidade urbana saudável”.

O coordenador de Arrecadação e Clearing da CCR Metrô Bahia, Frederico Pimentel, destaca o investimento da concessionária em inovação e novas tecnologias para trazer ainda mais benefícios e facilidades ao cliente do metrô.

“Investimos continuamente na ampliação das formas de pagamento e de compra de créditos e a parceria com a CittaMobi reforça o nosso trabalho no sentido de ofertar o máximo de serviços e opções para os nossos clientes”, completa.

A compra dos créditos via PIX pela Carteira Digital do CittaMobi é válida exclusivamente para o Cartão Integração Metrô. Os outros cartões aceitos no sistema não estão incluídos.

