Cartão do Programa Mesa Cheia está disponível nos CRAS da Secretaria de Assistência Social de Penedo

A Prefeitura de Penedo informa aos beneficiários do Programa Mesa Cheia que o cartão está disponível nos CRAS da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH),

O maior programa de distribuição de renda do governo municipal foi criado pelo Prefeito Ronaldo Lopes para atender famílias inscritas no Cadastro Único que não recebem nenhum tipo de benefício do governo federal.

Para facilitar que o beneficiário receba o respectivo cartão do Mesa Cheia, a Secretaria Municipal de Assistência Social distribuiu os cartões nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) dos bairros Senhor do Bonfim (Oiteiro) e Santo Antônio (Barro Vermelho).

