Cartão Flash: conheça seus benefícios e em quais estabelecimentos ele é aceito?

Cada vez mais as empresas estão aderindo aos diferenciais do mercado para manter seus colaboradores motivados, e o cartão de benefícios flexíveis é um deles, tal como o cartão Flash.

Continue com a leitura da matéria que o Notícias Concursos preparou nesta quinta-feira (15) para que você conheça o cartão Flash. Ele oferece maior liberdade para os colaboradores usarem seus benefícios como e onde quiserem.

Como é o cartão Flash

O Flash é um cartão de crédito para colaboradores que envolve vários tipos de benefícios em um só lugar, como: vale-refeição, alimentação, combustível, cultura, entre outros. Ele funciona como um cartão de crédito comum, que vem com a bandeira Mastercard e é aceito em milhares de estabelecimentos.

A Flash reforça a mensagem de autonomia para o trabalhador, já que com o cartão, o dinheiro da empresa passa a ser mais bem utilizado pelo colaborador, que decide onde irá comprar. O cartão Flash vem com a bandeira Mastercard, como citamos, isso quer dizer que ele é aceito em milhares de estabelecimentos. Além disso, os clientes possuem a facilidade de fazer consultas de saldo e outros serviços 100% online, por meio do App Flash (Android e iOS).

Onde o Flash é aceito?

Refeição – Restaurantes, lanchonetes, quiosques e aplicativos de delivery de restaurante;

Alimentação – Supermercados, açougues, conveniências, padarias e similares;

Saúde – Farmácia, laboratórios, consultas e exames;

Mobilidade – Postos de combustível, estacionamentos, aluguel de bikes e patinetes, além de aplicativos de corrida como Uber e 99;

Combustível – Em postos de abastecimento;

Educação – Ereches, escolas primárias, faculdades, cursos técnicos, cursos de idiomas e mais;

Home office – Em compras de equipamentos para o teletrabalho, pagamento de contas de energia e internet;

Cultura – Cinemas, livrarias, teatros, shows e aplicativos de streaming como Spotify, HBOmax, Netflix e muito mais.

Vale ressaltar que a empresa pode limitar o uso de cada benefício. Ou seja, tem a liberdade de escolher como o colaborador poderá utilizar o cartão Flash ou se vai bloquear alguma dessas funcionalidades.