Cartão Zoom: conheça os benefícios e saiba como solicitar

O cartão Zoom foi criado em conjunto pela Mosaico (uma das maiores plataformas de conteúdo para e-commerce brasileiras) e o Banco Pan. Um dos diferenciais do cartão de crédito é o cashback. Sua criação tinha como intento gerar a integração dos bancos, assim como melhorar a experiências de compra de seus usuários.

O cartão garantirá que os consumidores usufruam de boas condições de uso, que juntem cashback com a garantia do menor preço. Dessa forma, como você poderá ver na matéria desta quarta-feira (14) do Notícias Concursos, o sucesso do cartão Zoom será cada vez maior por conta dos seus benefícios.

Principais diferenciais do cartão Zoom

O cartão é solicitado através do site oficial da Zoom, mas antes disso, veja quais são os seus diferenciais:

Zero anuidade;

1% de cashback em compras;

Bandeira Mastercard Gold;

Garantia do menor preço.

O que é garantia do menor preço?

Garantia do menor preço é a funcionalidade que permite o reembolso do preço pago na compra se houver redução do valor em 30 dias. Depois de comprovar os valores, pode-se solicitar a diferença ao cumprir com as regras do benefício.

A garantia não é exclusiva do Zoom, uma vez que o benefício vem sendo oferecido pela Mastercard Gold. Isso significa que outros cartões que têm essa bandeira conseguem oferecer esse mesmo diferencial.

O cartão vale a pena?

O cartão apresenta todos os benefícios do cartão Buscapé, pois ambos são emitidos pela mesma instituição financeira: o Banco Pan. Assim sendo, caso você já tenha esse cartão, será praticamente a mesma coisa. O Zoom tem as mesmas funcionalidades e características.

Caso não tenha o Buscapé, certamente vale a pena fazer a solicitação do cartão Zoom a fim de aproveitar os benefícios do cashback, além de não pagar anuidade. Mas, lembrando: antes de entrar no site e preencher o formulário, leia atentamente todo o regulamento de uso.