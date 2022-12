Carteirinha do CadÚnico libera muitas vantagens aos jovens de baixa renda; veja como emiti-la

A Identidade Jovem (ID Jovem) é documento sem custo e de emissão virtual que possibilita aos jovens em situação de vulnerabilidade social ter acesso a vários benefícios.

Como é de conhecimento de boa parte da população brasileira, o Cadastro Único (CadÚnico) é uma base de dados do Governo Federal usada para conceder benefícios sociais às famílias de baixa renda.

Veja mais informações sobre a iniciativa adiante!

Quem pode usar esse benefício?

A “carteirinha” é destinada a pessoas que tenham entre 15 e 29 anos e não é necessário ser estudante. Para ter acesso ao documento é necessário:

Estar no CadÚnico com a inscrição atualizado há, pelo menos, 24 meses;

Ter entre 15 e 29 anos;

Ter renda familiar bruta mensal de até dois salários mínimos;

Saber o número do NIS (Número de Identificação Social).

Quais as vantagens de ter a ID Jovem?

Entre as vantagens de ter a carteirinha está a meia entrada em eventos e/ou gratuidade no transporte. Todavia, há programas culturais que a identidade disponibiliza 50% de desconto:

Shows;

Cinemas;

Teatros;

Eventos esportivos;

Eventos artístico-culturais;

Duas vagas gratuitas e duas vagas com 50% de desconto em transporte interestadual.

Como solicitar o benefício?

Como mencionado, para ter acesso a ID Jovem é necessário ter um cadastro ativo no CadÚnico. A inscrição no sistema de dados do Governo Federal deve ser feita em um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS). Na ocasião, será necessário apresentar alguns documentos de cada integrante da família, como:

Certidão de Nascimento;

Certidão de Casamento;

Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;

Carteira de Identidade – RG;

Carteira de Trabalho;

Título de Eleitor;

Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI) – em caso de pessoa indígena.

Feito isto, somente após a liberação do Número de Identificação Social (NIS) será possível solicitar a emissão da carteirinha. Veja o passo a passo de como emiti-la:

Acesse o site do ID Jovem; Selecione “Emitir ID Jovem”; Agora, clique em “Gerar ID Jovem”; Informe: número do NIS, nome completo, nome da mãe e data de nascimento; Em seguida, clique em “Gerar ID Jovem”. A carteirinha tem validade de seis meses, depois desse período uma nova versão precisa ser emitida.