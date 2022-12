Casa de Vidro volta antes de estreia do reality show

Foto: Reprodução/TV Globo

O “BBB 23” já vai começar com novidade antes mesmo da estreia da nova temporada do reality show da TV Globo.

Segundo informações veiculadas por Ana Maria Braga no “Mais Você” desta sexta-feira (16), a competição terá a volta da Casa de Vidro antes mesmo do reality ir ao ar.

Durante uma conversa com a apresentadora, o Louro José apareceu em uma caixa de vidro e afirmou se tratar de um spoiler, sem dar muitos detalhes.

“A novidade também foi anunciada nas redes sociais do “Big Brother Brasil”. “Sim, ela está de volta! A Casa de Vidro vem aí e dessa vez ela acontecerá antes do início do jogo! O #BBB23 estreia dia 16 de janeiro! Preparados? #RedeBBB”, diz a publicação.

Segundo informações da Globo, o espaço será novamente montado em um shopping, onde as pessoas confinadas serão vistas por quem passar pelo local. Porém, ainda não se sabe quantas pessoas participarão da dinâmica, nem quando que ela vai acontecer.

