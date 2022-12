Antes nomeada como irmãos Chiabai, a Casa do Adubo foi fundada em 1937 em torno de 1973 alterou a razão social. Hoje a companhia possui cerca de 35 lojas presentes nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Tocantins, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Pará, Acre, Bahia, Maranhão e diversos outros. Veja a seguir as oportunidades que a empresa disponibilizou para essa semana.

Casa do Adubo tem novos EMPREGOS pelo país

A Casa do Adubo contrata cerca de mil profissionais e metade deles estão no campo, trabalhando pelo desenvolvimento das atividades rurais e auxiliando os produtores na aplicação de tecnologias de ponta e sustentáveis.

Para continuar crescendo e atuando de forma sustentável, a companhia disponibilizou várias oportunidades de empregos imperdíveis. Veja, a seguir, as vagas anunciadas e os locais de atuação.

Analista de E-commerce – Cariacica/ES;

Repres. Técnico de Vendas – Barra de Garças/MT;

Analista de Risco de Crédito – Cariacica/ES;

Motor. de Caminhão – Cariacica/ES;

Analis. de Supply Chain – Espírito Santo;

Demonstrador Técnico – Sete Lagoas/MG;

Assistente de Recursos Humanos – Espírito Santo;

Operador de Caixa de Loja – Venda Nova Imigrante/ES;

Aux. de Conferente – Araguaína/TO;

Balconistas Vendedor Agro – Rio Branco/AC;

Auxiliar de Limpeza – Pouso Alegre/MG;

Coordenador de Loja – São Gotardo/MG.

Veja também: CredPago abre vagas de emprego no sul do país

Como se candidatar

Para concorrer a seleção de candidatos, os interessados devem acessar 123 empregos. No site é possível realizar a inscrição através do cadastramento de um currículo atualizado para análise.

Saiba tudo sobre os principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas aqui, no Notícias Concursos. Acompanhe todos os dias as vagas de emprego atualizadas.