Casa do Pica-Pau abre vagas de emprego em Goiás

O ambiente da empresa CASA DO PICA-PAU é dinâmico e com várias oportunidades. É uma companhia que dá valor às suas equipes e investe em seu desenvolvimento. A companhia faz parte do Grupo Luiz Höhl, que está vigente há mais de cinquenta anos em diversos segmentos como: Equipamentos e Máquinas Agrícolas, Refrigeração Comercial Varejo e Ferramentas, desde 1996 eles são revendedores das principais marcas do mercado: John Deere, com sedes em Jussara, Goiânia, Vianópolis, Acreúna, Itaberaí e Uruaçu.

Casa do Pica-Pau tem oportunidades em Goiás

A empresa Caso do Pica-Pau também opera um agronegócio por meio de suas fazendas de produção de grãos e proteína animal. No ano de 2022 e, pelo segundo ano seguido, eles foram certificados como Great Place to Work.

Isto resulta de suas ações internas voltadas à capacitação de seus colaboradores, como: Hohl Academy – escola de desenvolvimento profissional, PDL e PRI. Veja abaixo todas as vagas ofertadas e em seguida saiba como se inscrever:

Anl. de Comunicação;

Vendedor de Peças;

Anl. de Dados;

Gerente de Logística;

Anl. de Pricing;

Vendedor de Máquinas Agrícolas;

Anl. de Seguros;

Gestor de Oficina;

Ass. Administrativo de Serviços;

Superv. de Call Center;

Ass. de Vendas;

Monitor de Qualidade;

Espec. de Sucesso do Cliente;

Produtor de Conteúdo e Influencer Digital Agropecuarista;

Espec. Estratégico de Marketing Inbound/Outbound;

Mecânico de Máquinas Agrícolas;

Vendedor.

Veja também: Mills tem NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

Como se candidatar

Para enviar o seu currículo para uma das oportunidades da empresa Casa do Pica-Pau é preciso acessar o site 123 empregos e seguir as instruções. Escolha a vaga desejada e faça o seu cadastro.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos.