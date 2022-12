Casal de rifeiros é enterrado sob forte comoção em Salvador

Foto: Reprodução/TV Bahia

Foram enterrados nesta segunda-feira (12), em Salvador, os corpos dos rifeiros que foram assassinados a tiros em Barra do Jacuípe, na cidade de Camaçari. A cerimônia reuniu dezenas de amigos e familiares do casal, sob forte comoção. Algumas pessoas chegaram a ser amparadas durante a saída dos caixões do velório para o sepultamento.

O enterro aconteceu no Cemitério Bosque da Paz, que fica localizado no bairro de Nova Brasília. Durante entrevista à TV Bahia, um vizinho dos rifeiros falou sobre o sentimento que fica para os amigos e refletiu sobre as crianças que ficaram sem os pais.

“Foi chocante. Deixou duas crianças. Uma de três anos e outra com idade um pouco mais elevada. A gente fica triste porque acabou uma família. A gente não sabe como vai ser a cabeça dessa criança daqui pra frente”, disse Francisco Júnior.

Foto: Reprodução/TV Bahia

Já o cantor Juninho Lopez, que era amigo das vítimas e também empresariado por eles, pediu justiça. “Que a polícia procure ver o que teve e corra atrás, para que possa ser feita a justiça. Além de empresário e amigos, também eram conselheiros. Inclusive, momentos antes, ontem, eu estava com eles. Estava um dia bom e infelizmente veio a acontecer isso”.

Rodrigo da Silva Santos, de 33 anos, e Hynara Santa Rosa da Silva, de 39, estavam no bar de um condomínio, quando foram atacados, no domingo (11). Eles morreram no local. O casal estava na região curtindo a praia durante a tarde. No Instagram, onde eram conhecidos como Naroka e Digony DG, eles postaram diversos momentos do dia de lazer. Em algumas imagens, eles aparecem andando de jet-ski.

O caso está sob investigação da Polícia Civil. Ainda não há detalhes sobre autoria e motivação do crime. A corporação ainda não confirma a relação do duplo homicídio com os assassinatos de outros rifeiros ocorridos neste ano, quando foram registrados pelo menos 5 casos em Salvador.

Famosos

Foto: Reprodução/Instagram

O casal era muito conhecido pelo trabalho. Nas redes sociais, até o domingo, os dois acumulavam cerca de 130 mil seguidores. Além da divulgação das rifas, eles compartilhavam momentos do dia a dia. Os perfis acumulam fotos em festas e ostentando as conquistas dos dois.

Nesta segunda, após a divulgação do caso, o número de seguidores dos dois pulou para mais de 220 mil. Nas fotos do casal, várias pessoas deixaram mensagens de pesar. “Jesus, que triste”, escreveu uma mulher.

“Os meninos deles… que Deus dê muita força a toda a família e que cuidem muito bem deles”, comentou outra. “Estou sem acreditar”, desabafou uma terceira.

Blogueiros baianos e outras pessoas famosas também se manifestaram sobre as mortes, entre eles o cantor Bruno Magnata. No Instagram, ele postou uma foto do casal e lamentou. “Meus amores, descansem em paz. Meu Deus, estou aqui sem acreditar. Vou levar vocês o resto da minha vida”.

Já a influenciadora digital Bruna Luma, que era amiga de Hynara, além de postar o luto, também mostrou uma mensagem enviada pela rifeira dias antes da morte, onde ela falava que havia sonhado com tiroteio. Na mensagem, a empresária ainda pedia para que a amiga tomasse cuidado, porque os sonhos dela geralmente eram avisos. “Tenha cuidado, viu, meus sonhos são sempre avisos”, escreveu.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.