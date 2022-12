Castrolanda é uma cooperativa que atua nas operações agrícolas e industriais. A empresa foi fundada no Sul do país e atualmente está anunciando novas vagas de emprego para as pessoas que possuem interesse em fazer parte do time. Confira as oportunidades disponíveis.

Castrolanda abre NOVAS vagas de emprego no sul do país

Atualmente considerada umas das empresas mais importantes no segmento do agronegócio, a Castrolanda já esteve entre uma das melhores empresas para se trabalhar presentes no Paraná. Hoje a companhia está anunciando vagas de trabalho em suas unidades.

É de extrema importância que as pessoas interessadas fiquem atentas aos requisitos exigidos pela companhia, e também é necessário prestar muita atenção nos locais onde os profissionais estão sendo contratados. Confira.

Analista de Engenharia de Manutenção – Castro/PR;

Consultor Técnico de Vendas – Ponta Grossa/PR;

Analista de Sistemas – Ponta Grossa/PR;

Especialista em Insumos Comercial Agrícola – Paraná;

Assistente Técnico – Castro/PR;

Supervisor de Produção – Itaberá;

Atendente de Loja – Ventania;

Vendedor – Itapetininga/SP;

Auxiliar de Operações (Desenvolvimento Genético de Suínos) – Castro/PR;

Eletricista – Castro/PR;

Assistente de Gestão de Pessoas – Castro/PR;

Eletrotécnico de Manutenção – Castro/PR;

Assistente de Gestão de Pessoas – Castro/PR.

Como se candidatar

Aos que possuem interesse em se candidatar a uma das vagas anunciadas, podem acessar o site 123 empregos e realizar o envio de um currículo para a companhia analisar. A Castrolanda busca por colaboradores talentosos e dedicados para atuar em seus cargos.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos e participe dos principais processos seletivos de grandes empresas.