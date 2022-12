Cauã e esposa tiram férias e cão fica com a ‘madrasta’ Massafera

Foto: Reprodução / Instagram

Cauã Reymond e Mariana Goldfarb aproveitaram as férias para irem à Indonésia. O casal deixou a cachorrinha de estimação, Lola, com uma cuidadora pra lá de especial: a dog da raça Lulu da Pomerânia, ficou com a ‘madrasta’, Grazi Massafera.

“Sua mamãe está louca querendo saber de você. Vou te mandar uma foto dela”, brincou Grazi nos stories do Instagram enquanto filmava Lola. “Enquanto isso no Brasil… Lola está com a madrasta [risos]”, Mariana respondeu a nutricionista. Assista abaixo:

Essa não a primeira vez que o Cauã, Mari e Grazi demonstram maturidade e uma boa relação. É possível ver constantes troca de carinho entre os três nas redes sociais.

Cauã e Grazi foram casados. Os dois ficaram juntos de 2007 a 2013. Eles são pais da pequena Sofia, de 10 anos.

