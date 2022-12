Causa da morte de Jô Soares é revelada quatro meses depois

Foto: Reprodução / TV Globo

A causa da morte de Jô Soares, apresentador que morreu aos 84 anos em agosto de 2022, foi divulgada no fim da semana passada. Ele foi vítima de uma insuficiência renal e cardíaca ligada à sua condição de obesidade, de acordo com Flávia Pedras Soares, sua ex-mulher.

O documento emitido no 34º Cartório de Registro Civil de São Paulo, descreve que Soares morreu na madrugada de 5 de agosto deste ano, aos 84 anos de idade, por insuficiência renal e cardíaca, estenose aórtica e fibrilação arterial. Ele estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Isso signfica que os rins de Jô perderamm a capacidade de realizar funções básicas como equilibrar e remover os fluidos do organismo devido à insuficiência renal. O coração também passou a não bombear sangue suficiente por causa da insuficiência cardíaca.

A válvula aerótica do órgão cardíaco do apresentador, entre o ventrículo esquerdo e a aorta, sofreu um distúrbio que fez com que ela ficasse estreitada, chamado de estenose aórtica.

Leia mais sobre Brasil no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.