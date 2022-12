CCR Metrô Bahia abre 26 vagas para Agente de Atendimento

Foto: Nathália Amorim / iBahia

A CCR Metrô Bahia está com seleção aberta para 26 vagas de Agente de Atendimento e Segurança. Interessados em se candidatar podem se inscrever gratuitamente até a próxima terça-feira (27), exclusivamente no site da concessionária: www.ccrmetrobahia.com.br. [Saiba como se candidatar no final da reportagem]

Para participar do processo seletivo, é importante ter o Ensino Médio completo, possuir experiência no atendimento ao público e em atividades de segurança (desejável), CNH categoria B e conhecimento em informática. O salário é compatível com o mercado e os colaboradores terão direito a outros benefícios.

Mais informações estão disponíveis na plataforma de seleção. A CCR Metrô Bahia alerta que todo o cadastro é feito apenas pelo site oficial e não autoriza nenhum colaborador a solicitar dados pessoais de candidatos.

Como efetuar o cadastro:

Acesse o site: [ http://www.ccrmetrobahia.com.br ];

]; Clique na aba ‘Contato’;

Depois, na área ‘Trabalhe Conosco’;

Você será redirecionado para uma plataforma de seleção externa;

Faça o cadastro e se candidate à vaga escolhida.

Leia mais sobre Empregos no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.