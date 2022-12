Céline Dion adia shows após descobrir doença neurológica rara

Foto: Divulgação

A cantora Céline Dion, dona do hit “My Heart Will Go On”, preocupou os fãs nesta quinta-feira (8) ao compartilhar em rede social que passa por problemas de saúde há um tempo.

A cantora adiou os shows para 2024 ao revelar ter recebido diagnóstico de Síndrome Stiff Person, uma rara doença neurológica que causa rigidez de membros e espasmos involuntários e inesperados.

“Venho lidando com problemas de saúde há muito tempo, e tem sido muito difícil, para mim, enfrentar esses desafios e falar sobre tudo o que estou passando”, iniciou a cantora.

“Fui diagnosticado com um distúrbio neurológico muito raro, chamado síndrome da pessoa rígida [ou síndrome de stiff person], que afeta 1 em um milhão de pessoas. Embora ainda estejamos aprendendo sobre essa condição rara, agora sabemos que é isso que está causando todos os espasmos que tenho tido”, continuou Céline Dion.

Por fim, a artista lamentou o adiamento dos shows que faria no início de 2023 e disse aguardar com ansiedade o momento em que poderá subir aos palcos novamente.

“Dói dizer a vocês hoje que isso significa que não estarei pronta para reiniciar minha turnê na Europa em fevereiro. Tenho uma grande equipe de médicos trabalhando ao meu lado para me ajudar a melhorar e meus preciosos filhos, que estão me apoiando e me ajudando”, finalizou.

Veja o vídeo:

