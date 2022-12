Celular de ouro, comida de mão e mais: Veja curiosidades do Catar

Foto: Reprodução / Instagram

No Catar desde o início da Copa do Mundo, a humorista baiana Hela Cerqut tem dividido curiosidades do país estrangeiro em suas redes sociais. A influenciadora digital já mostrou um pouco da gastronomia, aparelhos telefônicos revestidos de ouro, detalhes da residência onde está hospedada e que mulher pode usar biquínis nas praias sim! Confira a lista abaixo:

Hospedagem

Um quarto simples no Catar custa R$ 480 a diária. “Ou era isso, ou não vinha! Pra mim está valendo MUITO a experiência e estou amando dividir o close e o corre com vocês!”, brincou ela.

iPhone de ouro

Existe iPhones no Catar que são banhados ou contém detalhes em ouro. “iPhone de ouro 24k minha gente! Será que depois rola de derreter esse ouro e fazer um anel? Você compra os aparelhos por R$ 15 mil reais”, disse ela.

No Qatar se come de mão

Em Doha, no Catar, as pessoas comem de mão! Sim, você não leu errado. “Aqui o povo do come de mão! Todo restaurante tem lugar para lavar a mão, mas não tem banheiro. Depois que você pega a manha, é de boa comer de mão!”. explicou a influencer em seu perfil no Instagram.

Biquíni em praia

No Catar existe uma série de regras de como as mulheres devem se vestir. No entanto, nas praias do país é liberado usar vestimentas que deixem o corpo à mostra. “Pode sim! Nas praias internacionais do Catar é permitido usar biquíni e sunga, usa quem quer! Os locais onde é proibido utilizar biquíni e sunga são as praias públicas familiares. Então podem ficar em paz, sigo aqui respeitando a cultura local!”, escreveu ela em um post.

Hela também descreveu como é se banhar nas águas do Catar: “A água é gelada, mas menos gelada que o Rio de Janeiro!”.

Quem é Hela?

Atualmente com 34 anos, Hela viveu a primeira Copa do Mundo no Brasil, em 2014. Naquele ano, a ex-advogada vivia um momento delicado, com um problema de saúde na família. E foi o clima da Copa que deu a ela momentos bons, em meio a notícias ruins.

“Toda vez que alguma pessoa da minha família chegava para visitar minha mãe, que estava doente, eu simplesmente vestia qualquer fantasia que tinha em casa e descia sozinha, sem celular, para passar algumas horas livres, em um local onde as pessoas não sabiam a dor que eu estava vivendo dentro de casa, então a Copa do Mundo virou para mim esse movimento de renovação de energia”, contou em entrevista ao iBahia.

Foto: Reprodução / Instagram

Esses momentos se tornaram tão especiais para Hela, que ela decidiu fazer uma promessa, incentivada pela mãe: até completar 50 anos, ela iria para todos os mundiais – isso significa que ela estará presente na Copa do Mundo até 2038, ou seja, mais cinco competições.

“Acaba não vindo de um momento bom. Foi a transformação realmente do momento mais duro da minha vida com esse momento tão incrível, tão diferente”, completou.

