Censo visita 90% da população de 189 cidades baianas

Foto: Divulgação / IBGE

Os recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) visitaram 90% da população estimada em 189 dos 419 municípios baianos – o que significa 45,3% das cidades do estado.

Segundo os dados divulgados pelo IBGE nesta terça-feira (6), 12,3 milhões de pessoas foram registradas na Bahia, o que representa cerca de 81,8% da população estimada.

Da população já recensada, 51,8% são mulheres (6,3 milhões) e 48,2% são homens (5,9 milhões). A Bahia mantém a 4ª maior população recenseada, atrás de São Paulo (33.028.816 pessoas), Minas Gerais (17.227.360) e Rio de Janeiro (13.301.093).

O estado tem o 10º maior percentual de população recenseada até agora. Embora siga acima do verificado no país como um todo (78,7%), perdeu uma posição em relação ao início de novembro, quando era o 9° estado, superado por Santa Catarina, que tem 85,6%.

Salvador

O IBGE acredita que mantido o ritmo atual, em 34,8% dos municípios do estado – 145 de 417 – a coleta do Censo 2022 não deve ser concluída ainda neste ano. Salvador é uma dessas cidades. Nestes casos, a pesquisa seguirá em janeiro de 2023.

Até a manhã de segunda-feira (5), Salvador tinha 66,2% da população estimada recenseada: 1.920.469 de 2.900.319 pessoas.

A capital é o 17° município baiano com menor proporção de população contada até o momento. Pouco mais de um em cada três pessoas ainda não recenseadas na Bahia está em Salvador, ou 36,3% da população que, segundo as estimativas do IBGE, precisa ser contada no estado.

