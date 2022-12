Centro Histórico de Salvador recebe coral para celebrar Natal

Foto: Divulgação

Das sacadas da Federação Espírita do Estado da Bahia, no Largo do Cruzeiro do São Francisco, nos dias 16, 17 e 18, do Casarão 17, no Terreiro de Jesus, nos dias 20 e 21 e do prédio do Senac, no Largo do Pelourinho, no dia 22, será celebrado o Natal do Centro Histórico de Salvador com o projeto “Sacadas Musicais”.

O evento colocará em cena, para cantar das sacadas iluminadas dos três prédios, o Coral Música das Nascentes, formado por crianças e jovens da Escola Ambiental, sediada em Barra do Pojuca, localidade de Camaçari.

A regência será do maestro Fred Dantas, que também dirige a Escola Ambiental. A cantora Manu Dourado, do Instituto de Cegos da Bahia, fará uma participação especial cantando também músicas natalinas.

As 16 crianças e adolescentes do coral de Natal são da zona rural de Camaçari, em uma região de Mata Atlântica e nascentes de rios intocadas, na comunidade rural de Tiririca e são filhos de lavradores e pescadores. Muitas delas nunca vieram a Salvador.

Elas cantarão, acompanhados de flauta e teclado, canções como “Noite Feliz” (padre Joseph Mohr), “Bate o Sino” (Pierre Pierpont) e “Papai Noel” (Assis Valente), mas também músicas do acervo musical da Orla de Camaçari, como “Suite Ambiental”, composta de chulas, “Siriri Comia”, canção das marisqueiras do Rio Pojuca e “Samba de Viola, samba-chula da Orla de Camaçari.

O projeto Sacadas Musicais é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Salvador, através da Secretaria de Cultura e Turismo e da Diretoria de Gestão do Centro Histórico e une a arquitetura privilegiada do Centro Antigo de Salvador com a música, tendo como motivação a comemoração natalina.

O Centro Histórico da capital baiana, em especial o Pelourinho, é um lugar que pela sua própria natureza arquitetônica incentiva a realização de eventos que resgatam as tradições, o encontro familiar e essa é exatamente a essência do Sacadas Musicais, que chega para reavivar o espírito natalino através das vozes infanto-juvenis e de um repertório que desperta nas pessoas o sonho, a alegria e o amor ao próximo.

Leia mais sobre Agenda Cultural no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.