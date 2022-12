Cerca de 5 mil pessoas são imunizadas em mutirão do ‘Dia D’ da vacinação no último sábado (17)

Foto: Bruno Concha/Secom

Ao menos 5 mil pessoas foram imunizadas no último sábado (17), durante a campanha do “Dia D” da vacinação. Somente em dezembro, durante as campanhas realizadas, 22 mil pessoas já foram aos postos se vacinar na capital baiana.

Das 8h às 14h, as pessoas foram imunizadas contra Covid-19, Influenza e Multivacinação. Desse total, 1806 pessoas atualizaram o calendário da multivacinação, garantindo a prevenção contra diversas doenças.

A estratégia de combate e controle à proliferação do vírus conta ainda com o centro de testagens itinerante, que funciona de segunda a sexta-feira nas tendas do Pau Miúdo e de Brotas e, diariamente, no posto da UPA dos Barris. Os exames também podem ser realizados nas mais de 40 unidades de saúde espalhadas na capital.

A vacinação e testagem para Covid 19 segue sendo ofertada nesta semana, das 8h às 16h.

