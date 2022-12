Chegou a hora das batalhas no ‘The Voice Brasil’

Foto: Reprodução / TV Globo

A disputa está cada vez mais acirrada no ‘The Voice Brasil’. A partir de quinta-feira (8) começa a nova fase do reality musical: ‘Batalhas’. Nesta fase da competição, os técnicos Gaby Amarantos, IZA, Michel Teló e Lulu Santos dividem seus times em duplas para batalharem cantando a mesma música.

Ao final da apresentação, o técnico decide qual dos dois candidatos permanece no time. Nesta etapa, eles também podem usar o “Peguei” para resgatar os eliminados das performances. Ao todo, são dois “Pegueis” por time.

Durante o programa, aproveitando a estreia da nova fase, elenco do reality se reúne virtualmente para comentar tudo com os fãs pelo perfil oficial do programa no Twitter (@thevoicebrasil). Na sala, o público poderá acompanhar o bate-papo desta edição do ‘The Voice’, além de participar com perguntas por meio da hashtag #thevoicebrasil. Detalhes sobre os bastidores das gravações e outros assuntos serão comentados pelo grupo. Assim que começar na TV, a sala é aberta nas redes, por volta de 22h.

Veja como estão os times para a próxima fase:

TIME LULU – Graziela Medori, Déborah Castolline, Bela Portugal, Juniô Castanha, Fellipe Dias, Nath Audizio, Juceir Junior e Mel Fernandes.

TIME GABY – Júlio Mallaguthi, Analu, Brena Marinho, Mila Santana, Adri Amorim, Val Andrade, Cesar Soares e Hevelyn Costa.

TIME IZA – Isis Mendonça, Bê Lourenço, Antonia Medeiros, Agatha Henriques, Evy, Bell Lins, Dgê e Victor e Gabih.

TIME TELÓ – Brenda Helen, Makem, Gisele de Santi, Keilla Júnia, Duda e Isa Amorim, Sá Biá, Neto e Felipe, e Kacá Novais.

O ‘The Voice Brasil’ tem direção artística de Creso Eduardo Macedo, e apresentação de Fátima Bernardes, com Thais Fersoza nos bastidores.

Leia mais sobre Reality Shows no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.