Chegou as férias? Confira dicas de filmes, séries e reality shows para se divertir neste fim de ano

Chegou a época mais esperada: as férias de final de ano! Hora de reunir a família e os amigos para se jogar no sofá e maratonar algumas das estreias de dezembro e janeiro da Netflix. Entre elas estão produções no clima do Natal, romances, aventuras, musicais, animações, mistério, comédias e novas temporadas de algumas das séries mais queridas do público. Confira aqui 12 produções para que todos os gostos possam curtir:

Um Natal Cheio de Graça (filme) – Já disponível na Netflix

Após descobrir uma traição, Carlinhos (Sérgio Malheiros) leva uma desconhecida para acompanhá-lo na ceia de Natal na mansão de sua família. Só que Graça (Gkay) se revela uma convidada capaz de botar a casa abaixo, e portanto não agrada em nada a matriarca da família, Lady Sofia (Vera Fischer). Mais informações aqui.

Natal Outra Vez? (filme) – Já disponível na Netflix

Amaldiçoado por uma fada, o rabugento Chuy acorda e descobre que está condenado a viver o ano todo, mas se lembrar apenas do Natal… para sempre. Mais informações aqui.

Scrooge: Um Conto de Natal (filme) – Já disponível na Netflix

O pão-duro Ebenezer Scrooge tem uma última chance de aprender com o passado e mudar o futuro antes que a noite de Natal acabe. Mais informações aqui.

O Chefinho: Bônus de Natal (episódio especial) – Já disponível na Netflix

Na véspera de Natal, o Chefinho acidentalmente troca de lugar com um duende do Papai Noel e fica preso no Polo Norte. Mais informações aqui

Glass Onion: Um Mistério Knives Out (filme) – faz primeira apresentação em 23 de dezembro

Na sequência de Entre Facas e Segredos, de Rian Johnson, Benoit Blanc viaja até a Grécia para desvendar um mistério envolvendo novos suspeitos. Mais informações aqui.

Pinóquio (filme) – Já disponível na Netflix

O diretor vencedor do Oscar Guillermo del Toro juntou forças com Mark Gustafson, uma das lendas da animação em stop-motion, para recriar o conto clássico de Carlo Collodi sobre o famoso menino de madeira. Nesta fantástica obra-prima, Pinóquio embarca em uma aventura encantada que transcende mundos e revela o poder do amor. Mais informações aqui.

Matilda: O musical (filme) – faz primeira apresentação em 25 de dezembro

Uma garotinha de mente afiada e imaginação fértil toma uma atitude para mudar sua história de uma vez por todas, e o resultado é fantástico. Essa é Matilda! Mais informações aqui.

O Cangaceiro do Futuro (série) – faz primeira apresentação em 25 de dezembro

Depois de uma pancada na cabeça, um homem acorda em 1927 e descobre que é a cara de um famoso fora da lei. Agora, só resta tirar vantagem disso. Mais informações aqui.

Olhar Indiscreto (série) – faz primeira apresentação em 1º de janeiro

A hacker Miranda adora espiar a prostituta Cléo, sua vizinha. Mas quando os caminhos delas se cruzam, um assassinato muda o destino de Miranda para sempre. Mais informações aqui.

Casamento às Cegas Brasil – Temporada 2 (reality show) – faz primeira apresentação em 28 de dezembro

Na nova temporada brasileira, os participantes seguem em busca de amor, e não de aparência. Prepare-se para mais romance e mais drama do que nunca! Mais informações aqui.

Emily em Paris – Temporada 3 (série) – Já disponível na Netflix

Já faz um ano que Emily se mudou de Chicago para Paris, e agora ela precisa tomar algumas decisões importantes em praticamente todos os aspectos de sua vida. Duas trajetórias muito diferentes estão surgindo diante dela, e seguir adiante em uma delas significa deixar a outra para trás. Isso também vai afetar não só sua carreira e a vida romântica, como também o próprio futuro de Emily na França. Mesmo dentro desse turbilhão, ela continua vivendo novas aventuras e sendo surpreendida pela vida em Paris. Mais informações aqui.

O Recruta (série) – Já disponível na Netflix

Recém-contratado pela CIA, um advogado se envolve em um mundo de espionagem internacional quando uma ex-colaboradora ameaça expor os segredos da agência. Mais informações aqui.

