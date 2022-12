Chuva deixa cratera em trecho da BR-030, no sudoeste da Bahia

Foto: Reprodução/TV Bahia

A chuva provocou uma cratera na BR-030, trecho da cidade de Boa vida, localizada no sudoeste da Bahia. A via foi interditada na segunda-feira (5) e as obras para recuperação da rodovia começaram nesta terça-feira (6).

O desmoronamento do trecho começou no dia 1º de dezembro. A destruição parcial da rodovia danificou uma adutora de água bruta do sistema de abastecimento da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A (Embasa). No dia 2 de dezembro, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) interditou a via mas não pôde finalizar o processo de reconstrução do trecho.

De acordo com o g1, isso aconteceu porque a Embasa não retirou a adutora danificada, o que impossibilitou a continuidade da obra.

Diante disso, a DNIT interditou completamente a via. Com isso, a população da cidade de Boa Nova não pode realizar viagens intermunicipais. Em nota, a Embasa afirmou ao g1 que a realocação da adutora está programada para quarta-feira (7).

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.