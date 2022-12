Com a previsão de chuva fraca e isolada nas próximas horas, a cidade de Petrópolis voltou ao estágio de observação, segundo a Defesa Civil, com a desmobilização das sirenes e do ponto de apoio. Ontem à tarde, por causa do temporal que caiu na cidade, a Defesa Civil colocou o município em estágio de atenção, após o acionamento das sirenes do primeiro distrito.

Chuvas ainda causam transtornos no estado do Rio

A Defesa Civil pede que a população fique atenta às próximas atualizações e recomenda que as pessoas cadastrem o seu CEP no número 40199 para receber mensagens de alertas, de acordo com a Agência Brasil.

No próximo sábado (10), a equipe técnica da Defesa Civil realizará, às 10h, o teste de sirenes em todo o município. A Defesa Civil informou que não haverá necessidade de mobilização durante o teste de sirenes. “Os equipamentos serão acionados para verificação do funcionamento, portanto fique atento ao sinal sonoro na sua localidade”, pediu a prefeitura.

A prefeitura já entrou em contato com a Caixa e pediu agilidade na liberação do saque emergencial do FGTS, limitado a R$ 6.220, para os que sofrem com o efeito do temporal. O governo do estado do Rio de Janeiro fornecerá a essas famílias o cartão Recomeçar, com o valor de até R$ 3 mil.

“Também há conversas com a empresa Enel para doação de produtos da linha branca aos vitimados”, completou a prefeitura, segundo informações da Agência Brasil. Para receber a ajuda, a pessoa precisa ter cadastro no CadÚnico e comprovar as perdas em decorrência das chuvas. O comércio ainda não voltou a funcionar normalmente.

Duque de Caxias

A Secretaria de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias manteve o município da Baixada Fluminense em estágio de atenção por causa da previsão de chuvas fortes na região nesta quinta-feira, conforme anunciou o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Rio de Janeiro (CEMADEN/RJ).

Macaé

Em Macaé, no norte fluminense, a Secretaria Adjunta de Defesa Civil continuou hoje (8) o levantamento dos registros de ocorrências para identificação de famílias atingidas pelas últimas chuvas. Nesta quinta-feira estão sendo atendidas as pessoas das localidades Águas Maravilhosas e Piracema, na sede da Assembleia de Deus, em Piracema.

Carapebus

O prefeito Bernard Tavares, de Carapebus, também no norte fluminense, calculou que os prejuízos causados pelos temporais que caíram no município na quinta-feira passada (1º), alcançaram R$ 30 milhões. Segundo Tavares, 80% do comércio atingido está concentrado na Avenida Getúlio Vargas, no Centro. As chuvas fortes causaram danos também em prédios públicos.

Rio

Na capital, não há previsão de chuva e os ventos estarão fracos a moderados até 51,9 km/h. O Alerta Rio informou que as temperaturas permanecerão estáveis, com máxima de 31°C, segundo informações da Agência Brasil.