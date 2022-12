As chuvas continuam castigando Santa Catarina e provocando prejuízos à população. A rodovia SC-477, na região no Vale do Itajaí, ficou seriamente danificada na altura dos municípios de Doutor Pedrinho, Benedito Novo e Rodeio, de acordo com a Agência Brasil.

Chuvas destroem asfalto e interditam rodovia em SC

No km 159, o asfalto se rompeu, provocando rachaduras e crateras. O tráfego de veículos está bloqueado naquele trecho. O governo do estado recomenda às pessoas que evitem pegar a estrada, informa a divulgação oficial.

“As chuvas comprometeram em muitos locais nossas rodovias. Estamos trabalhando nos trechos afetados para garantir a trafegabilidade e a segurança, mas com a chuva insistente novos incidentes acabam ocorrendo. Voltamos a pedir aos catarinenses que evitem as estradas neste momento”, disse o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira.

Reparos

De acordo com a Agência Brasil, o estado tem passado os últimos dias tentando restabelecer a ordem após as chuvas da semana passada. Equipes têm trabalhado nos reparos nas redes elétrica e de abastecimento de água, bem como no trabalho de remoção de barreiras nas rodovias estaduais.

Além disso, o governo local tem distribuído itens de assistência humanitária à população atingida, informa a divulgação oficial. Em Santa Catarina, segundo a Defesa Civil estadual, até agora, 32 cidades reportaram ocorrências, sendo que muitas ainda não fizeram registros por conta do trabalho intenso nas ações de resposta.

Mortes

Segundo destaca a Agência Brasil, até o momento foram registradas três mortes no estado. Um desses mortos foi o bombeiro militar Tiago José Teodoro.

“Tombou em serviço, cumprindo o juramento assumido ao ingressar na carreira, protegendo aqueles que estavam sob sua responsabilidade e proteção, não exitando em sacrificar por seu semelhante sua própria vida”, disse, em nota o Corpo de Bombeiros do estado, destaca a Agência Brasil.

Informações da Defesa Civil sobre a previsão do tempo para hoje (06/12)

Segundo informações da Defesa Civil, a terça-feira (06) será de sol entre poucas nuvens entre o Extremo Oeste e Oeste, enquanto que nas demais regiões a combinação de calor e umidade seguem favorecendo a ocorrência de temporais isolados com descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

O risco para ocorrências associadas a esta condição é baixo a moderado. Os ventos seguem com intensidade fraca em todo o estado, soprando de direções variadas. No amanhecer, as temperaturas variam entre 13°C e 17°C nos planaltos e no Meio-Oeste, enquanto que no litoral e Vale do Itajaí oscilam entre 19°C e 21°C.

No período da tarde, as temperaturas se elevam ainda mais na porção oeste do estado em relação aos dias anteriores, com máximas podendo superar os 36°C no Extremo Oeste. Nas demais regiões, as temperaturas máximas ficam entre 28°C e 32°C.