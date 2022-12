Chuvas na Bahia atinge mais de 164 mil pessoas; confira boletim

Foto: Divulgação

A Bahia tem 164.463 pessoas atingidas pelas chuvas registradas no estado. As informações foram atualizadas pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), nesta quinta-feira (22).

Desse número, 14.214 estão desalojadas e outras 955 estão desabrigadas. Cerca de 149.246 enfrentam os efeitos diretos do desastre. Sete pessoas ficaram feridas e uma morreu.

Com relação às rodovias baianas, não houve atualização nos números de intervenções realizadas pela Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra).

Os números divulgados nesta quinta correspondem às ocorrências registradas em 82 municípios afetados. Desse total, 63 estão com decreto de situação de emergência, são eles: Aiquara, Alagoinhas, Alcobaça, Arataca, Baixa Grande, Barra do Choça, Barro Preto, Belo Campo, Brejões, Buerarema, Cachoeira, Canavieiras, Caravelas, Cardeal da Silva, Cícero Dantas, Coaraci, Dário Meira, Euclides da Cunha,Eunápolis, Fátima, Firmino Alves, Ibicaraí, Ibicuí, Ibipeba,Ibirapuã, Iguaí, Ilhéus, Inhambupe, Ipiaú, Itabuna, Itaju do Colônia, Itajuípe, Itambé, Itanhém, Itapé, Itapebi, Itapicuru, Itaquara, Itarantim, Itororó, Jiquiriçá, Jussari, Lafaiete Coutinho, Medeiros Neto, Mutuípe, Nova Itarana, Nova Soure, Nova Viçosa, Olindina, Pau Brasil, Porto Seguro, Prado, Ribeira do Pombal, Ribeirão do Largo, Santa Cruz Cabrália, Santa Cruz da Vitória, Santa Luzia, São Félix, Teodoro Sampaio, Ubaitaba, Vereda, Vitória da Conquista e Wenceslau Guimarães.

Confira abaixo todos os municípios afetados:

Aiquara Alagoinhas Alcobaça Arataca Baixa Grande Barra do Choça Barro Preto Belo Campo Brejões Buerarema Cachoeira Canavieiras Caravelas Cardeal da Silva Cícero Dantas Coaraci Dário Meira Euclides da Cunha Eunápolis Fátima Firmino Alvez Ibicaraí Ibicuí Ibipeba Ibirapuã Iguaí Ilhéus Inhambupe Ipiaú Itabuna Itaju do Colônia Itajuipe Itambé Itanhém Itapé Itapebi Itapicuru Itaquara Itarantim Itororó Jiquiriça Jussari Lafaiete Coutinho Medeiros Neto Mutuípe Nova Itarana Nova Soure Nova Viçosa Olindina Pau Brasil Porto Seguro Prado Ribeira do Pombal Ribeirão do Largo Santa Cruz Cabrália Santa Cruz da Vitória Santa Luzia São Félix Teodoro Sampaio Ubaitaba Vereda Vitória da Conquista Wenceslau Guimarães Almadina Aurelino Leal Catu Cipó Floresta Azul Gandu Guanambi Guaratinga Ibotirama Itamaraju Itapetinga Jitaúna Juazeiro Jucuruçu Maragojipe Marcionílio Souza Santo Antônio de Jesus Sátiro Dias Teixeira de Freitas.

