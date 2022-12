Reconhecida pela sua agilidade e flexibilidade na entrega de seus serviços, a empresa Cibra é considerada uma das maiores no setor de fertilizantes no Brasil. Neste momento, novos cargos foram divulgados pela companhia. Confira a seguir.

Cibra tem vagas de emprego remoto e pelo país

A Cibra trabalha com operações de produção, importação e distribuição de fertilizantes para vários estados. Atualmente a empresa atua com mais de 10 unidades fabris e com trabalhadores no setor de home office por todo o território nacional. A companhia já foi certificada com uma das melhores para se trabalhar no ano de 2020.

Para continuar levando qualidade em seus produtos ao setor do agronegócio, a Cibra está recrutando novas pessoas para fazer parte do time. As vagas são para aqueles que acreditam no futuro melhor através do trabalho em equipe e da colaboração. Aos interessados em se candidatar nas vagas, confira, a seguir.

Analista de Auditoria Interna – Remoto;

Coordenador de Responsabilidade Social – Remoto;

Analista Comercial – Remoto;

Gerente de Suprimentos – Remoto;

Analista PMO – Remoto;

Engenheiro de Segurança do Trabalho Corporativo – Remoto;

Especialistas de Custos – Remoto;

Supervisor Taxplan e Diretos – Remoto;

Analista de Captação de Recurso PL – Remoto;

Especialista de Inteligência Competitiva – Remoto;

Coordenador de Sustentabilidade – Remoto;

Supervisor Comercial – Remoto;

Analista de Inovação Aberta – Remoto.

Veja também: Coco Bambu abre NOVAS vagas de emprego pelo país

Como se candidatar

Se você possui interesse em se candidatar nas vagas divulgadas, basta seguir as instruções divulgadas no site 123 empregos e enviar um currículo para o análise da companhia.

Saiba tudo sobre os principais processos seletivos e vagas de emprego da semana, divulgados diariamente aqui no Notícias Concursos.