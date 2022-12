Ciclista morre ao ser atropelado por veículo na Bahia

Foto: Reprodução/VIA 41

Um ciclista de 53 anos morreu após ser atropelado quando circulava pelo centro da cidade de Eunápolis, localizada no extremo sul da Bahia. Segundo informações da Polícia Militar e do site g1 bahia, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado e constatou o óbito. O caso aconteceu na quinta-feira (15), na rua Dom Pedro II. A vítima ainda não foi identificada.

Em nota, a PM disse que o motorista do veículo permaneceu no local. Não há informações sobre o que poderia ter provocado o acidente. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) e a ocorrência foi registrada na delegacia de Eunápolis.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.