Cidades brasileiras no ranking de lugares mais caros do mundo

Três cidades baianas aparecem no ranking dos lugares mais caros do mundo. Rio de Janeiro e São Paulo aparecem juntas na posição 137 (em 2021, ambas estavam na 149) e Manaus aparece na posição 155 (em 2021, estava na 159), de acordo com levantamento da Economist Intelligence Unit (EIU) que avaliou condições em 172 locais.

A pesquisa desse ano colocou Nova York, nos Estados Unidos, e Cingapura, uma cidade-Estado, como as de mais alto custo de vida em 2022. O levantamento mostraque os preços em moeda local aumentaram, em média, 8,1% nas maiores cidades do mundo — o crescimento mais rápido em pelo menos 20 anos. Isso reflete “uma crise global de custo de vida provocada pela guerra na Ucrânia e as contínuas restrições da covid-19 na China”, de acordo com relatório da EIU.

É a primeira vez, segundo a EIU, que Nova York fica no topo da lista — empatada com Cingapura, que costuma liderar o ranking e está no topo pela oitava vez em dez anos.

As cidades do ranking com maior custo de vida

Cingapura e Nova York (EUA) empatadas

Tel Aviv (Israel)

Hong Kong e Los Angeles (EUA) empatadas

Zurique (Suíça)

Genebra (Suíça)

San Francisco (EUA)

Paris (França)

Copenhagen (Dinamarca) e Sydney (Austrália)

As cidades do ranking com menor custo de vida

Colombo (Sri Lanka), Bangalore (Índia), Algiers (Argélia)

Chennai (Índia)

Ahmedabad (Índia)

Almaty (Cazaquistão)

Karachi (Paquistão)

Tashkent (Uzbequistão)

Tunis (Tunísia)

Teerã (Irã)

Trípoli (Líbia)

Damasco (Síria)

