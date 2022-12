Cidades Criativas UNESCO: Processo de candidatura de Penedo é oficialmente iniciado

Oficina com Eduardo Barroso, consultor do Sebrae, fez parte da primeira etapa e reuniu todos os membros participantes

A candidatura de Penedo ao projeto Cidades Criativas, na categoria cinema, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) está oficialmente iniciado.

Durante os dias 06 e 07 de dezembro, representantes da Prefeitura de Penedo, do terceiro setor, de instituições de ensino superior, historiadores, sociedade civil e demais áreas da economia criativa como artesanato e música, por exemplo, participaram de uma oficina ministrada por Eduardo Barroso Neto, consultor do Sebrae.

Projeto Cidades Criativas da Unesco é apresentado em Penedo

A formalização do processo está no documento Penedo – Cidade Criativa da UNESCO, carta composta por conjuntos de princípios, projetos e ações, que visa configurar um programa municipal de Economia Criativa.

Eduardo Barroso, que também é especialista em Rede Mundial de Cidades Criativas da UNESCO, explica como os grupos coordenados pela Setur Penedo vão trabalhar.

“Depois de formalizada a intenção da cidade, foram formados dois grupos de trabalho, o A, que vai cuidar das prospecções e projetos futuros, caso Penedo conquiste o título; e o B, que vai fazer o levantamento de informações para atender o dossiê com relação ao que foi feito nos últimos quatro anos na cidade, nas áreas de economia criativa e do cinema, em especial”, detalhou o consultor.

Os grupos vão trabalhar até março de 2023, inclusive de forma virtual, e terão, também, até dois encontros mensais presenciais. Além desse trabalho local, a Prefeitura de Penedo tem apoio da Prefeitura de Santos, a única do país selecionada na categoria cinema da rede Cidades Criativas da Unesco.

Prefeituras de Penedo e Santos assinam termo de cooperação para audiovisual

“Iniciamos, oficialmente, a primeira etapa da candidatura de Penedo ao selo de Cidades Criativas, na categoria cinema, da UNESCO. Estamos com um grupo amplo e multidisciplinar para construir com o máximo de qualidade possível o nosso dossiê. Com certeza, vai ser uma grande plataforma de trabalho integrado, que vai permitir com que Penedo consiga ser a capital criativa de Alagoas e, quem sabe, conquistar esse selo tão importante que eleva a cidade tombada como Patrimônio Nacional, pelo Iphan, para uma cidade de relevância mundial”, disse Jair Galvão, secretário de Turismo de Penedo.

O projeto Cidades Criativas da UNESCO contempla, atualmente, 49 cidades do mundo, sendo 12 brasileiras, grupo seleto que pode incluir Penedo a partir de 2023.

Texto e fotos Thaciana Lima – jornalista e social media Setur Penedo