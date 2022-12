Cimed abre novos EMPREGOS pelo Brasil

A Cimed possui a missão de levar saúde e qualidade de vida a todos os brasileiros, é a terceira maior indústria farmacêutica do país em faturamento, com vendas anuais de mais de 315 milhões de unidades. Eles são líderes na categoria de vitaminas no Brasil com mais de 600 produtos, incluindo os seus produtos farmacêuticos, suplementos alimentares e cosméticos.

Cimed possui oportunidades de trabalho pelo país

A Cimed acredita que os medicamentos, independentemente da classe social, devem beneficiar toda a população brasileira, por isso possuem a maior rede de distribuição farmacêutica do país, atendendo mais de 60.000 pontos de venda por meio de centros de distribuição próprios no DF e em 24 dos 26 estados do Brasil. Conheça abaixo todas as vagas que ela oferta.

Anl. Desenv. Produto Pleno;

Gerente de Inteligência de Negócios;

Anl. Estratégia Comercial Pl;

Gestor de Vendas;

Anl. Financeiro Comercial Pleno;

Gerente de Produto Pl;

Anl. Laboratório Analítico Pl;

Gerente Executivo Tesouraria;

Anl. Meio Ambiente Junior;

Espec. de Inteligência de Mercado;

Anl. Riscos Pl;

Comprador Pl;

Anl. Trade Marketing Sênior;

Espec. de Eventos;

Ass. Administrativo;

Consultor de Contas;

Ass. de Laboratório Analítico;

Espec. de BI;

Aux. Administrativo – PCD;

Coord. de Arte;

AUX. DE ALMOXARIFADO;

Encarregado Ferramental;

Aux. de Embalagem;

Coord. de Logística;

AUX. FARMACOTECNICO;

Coord. de Seguros;

Aux. Logística;

Coord. Engenharia de Manutenção;

Anl. Controle Qualidade Junior;

Coord. Projetos;

ASS. CONTROLE QUALIDADE.

Como se candidatar

Para fazer a sua inscrição nas vagas anunciada pela empresa Cimed é necessário visitar o site 123 empregos, pois é através dele que é feito o processo seletivo dos candidatos. Após encontrar a página da companhia, ache o cargo desejado e depois de ler todas as exigências e se identificar, realize o seu cadastro na plataforma.

