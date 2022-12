Cinco projetos que vão ajudar a sua empresa a decolar na Bahia

Foto: Acervo Vanessa Brunt

1. Paggue | @paggue

A Paggue fornece máquinas repletas de benefícios, com zero taxas, para que os empresários possam vender com mais segurança e comodidade. A marca dá diversas condições especiais para quem tem um negócio e aceita cartões de débito e crédito sem a necessidade de celular ou tablet. Além disso, as máquinas fazem o pagamento por aproximação, com 4G, WIFI, GPRS, imprimem recibos físicos e ainda dão a confirmação via SMS, além da inclusão de calculadoras – para facilidade de uso do proprietário.

Em seus diferenciais, a Paggue conta com atendimento sempre disponível e próximo ao cliente, evitando qualquer tipo de problema. Apesar da marca de Feira de Santana estar ganhando grande destaque em empresas do setor automotivo (autoescolas, oficinas e concessionárias), também atende atacado e outras áreas. Basta ser empreendedor para aproveitar!

2. W2W | @w2w.salvador

O projeto W2W (Woman to Woman) é focado apenas em mulheres empreendedoras. O clube reúne as sócias participantes em eventos diversos e faz com que todas se apoiem, gerando mais resultados para cada marca participante. Além dos eventos presenciais, existem ainda os encontros online (semanais) e as videoaulas, com diferentes temas de desenvolvimento pessoal e profissional.

A iniciativa está presente em diversos estados do país e, para quem é de Salvador, existe um grupo de WhatsApp fechado e focado nas mulheres de negócio da capital.

3. Escola Cafeína | @escolacafeina

Escola Cafeína é o primeiro projeto de formação de empreendedores do país e foi criado pela baiana Ana Julia Paes, que visa o ensino para pequenos, médios ou grandes negócios através de cursos, palestras e workshops — feitos de forma presencial e online. Em seu site, é possível conhecer um pouco sobre o propósito da Escola, os cursos oferecidos e também a programação atualizada dos seus eventos.

Um dos eventos fixos e gratuitos da marca é o Gera, um festival online de empreendedorismo, que une workshops, mentorias, pitchs, painéis e muito mais. É possível acompanhar todas as informações e nova programação pelo Instagram.

4. Giross | @girossapp

O aplicativo Giross faz as entregas seguras de produtos de várias marcas (de diferentes nichos), com taxas muito abaixo do mercado. A empresa, que cuida do delivery da Drogasil, Pague Menos, Arezzo, Subway e mais, atende 90 cidades do país e faturou R$ 2 milhões até agora em 2022.

Para quem busca uma renda extra, é possível também ganhar mais se tornando um afiliado ou motoboy/motogirl e levando produtos para os clientes das marcas parceiras.

O serviço do aplicativo oferece não apenas entregas rápidas, mas também diversos suportes para as empresas que estão cadastradas: como rastreio especial, seguros, atendimento ágil, melhores rotas para os entregadores e outras diversas opções.

5. Invest7 | @invest7

A Invest7 cuida da intermediação de negócios na capital baiana. O projeto é focado em B2B (de empresário pra empresário), reduzindo custos, fazendo network e trazendo novos clientes para as marcas inscritas. O grupo de conexões conta, hoje, com mais de 90 empresários no ecossistema.

Na nova sede do espaço, localizada na Pituba, existe sala de podcast, local de reuniões, e espaço de convivência. Eventos e suportes a mais também são preparados pelo grupo.

