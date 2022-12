Cinco receitas de sobremesas para fechar a Ceia de Natal

Foto: Canva Fotos

Conhecido por suas delícias salgadas, o famoso peru de Natal, as farofas e escondidinhos podem tirar nossa atenção do fim da refeição. Porém, para te ajudar a finalizar sua Ceia com estilo, o IBahia separou cinco receitas de deliciosas sobremesas natalinas. Confira a lista abaixo:

Bolo Pudim

Foto: divulgação / Puro Sabor

Ingredientes

1 lata de leite condensado

4 ovos

200ml leite de coco

50g de coco ralado

100g de farinha de trigo (sem fermento)

100g de açúcar

50g de chocolate 50%

100g de margarina

60ml de leite

½ colher(chá) de fermento em pó

½ colher(chá) de bicarbonato de sódio

Modo de preparo

Pudim de coco

Em uma tigela, misture o leite de coco, 2 ovos, o coco ralado e o leite condensado. Coloque em uma forma untada com margarina, e leve ao freezer por 2h.

Bolo

Bata na batedeira 100g de margarina e o açúcar, até virar um creme. Depois acrescente as duas gemas uma a uma. Tire da batedeira e misture o restante dos ingredientes com o fuê.

Acrescente a farinha de trigo e o chocolate 50% peneirados, e misture. Junte o leite e por último o bicarbonato e o fermento em pó.

Coloque a massa do bolo sobre o pudim de coco e leve ao forno médio em banho maria por 1h20min.

Cobertura

Derreta o chocolate ao leite e o chocolate amargo com uma colher de margarina (para dar um brilho e deixar mais saborosa a cobertura).

Obs: Se achar necessário, misture 100g de creme de leite.

Bolo Floresta Negra com Café

Foto: Canva Fotos

Ingredientes

2 xícara(s) de chá de farinha de trigo

1 colher(es) de sopa de fermento em pó

5 ovos

1/2 xícara(s) de chá de chocolate em pó

1 1/2 xícara(s) de chá de açúcar

1/2 xícara(s) de chá de café coado

1 colher(es) de sopa de manteiga, para untar

10 colher(es) de sopa de açúcar

1/2 xícara(s) de chá de rum

300 mililitro (ml) de café coado

2 xícara(s) de chá de creme de leite gelado

5 colher(es) de sopa de açúcar, 20 morangos limpos e picados

200 grama(s) de chocolate meio amargo em raspas

5 colher(es) de sopa de açúcar de confeiteiro

14 cerejas – para decorar

Modo de Preparo

Coloque na batedeira, a farinha de trigo, o fermento, os ovos, o chocolate em pó, o açúcar e o café coado. Bata na velocidade máxima por cinco minutos. Despeje em uma assadeira (22 cm de diâmetro) untada com a manteiga e enfarinhada. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 45 minutos ou até que, enfiando um palito no bolo ele saia limpo. Retire do forno e, ao amornar, desenforme e corte o bolo no sentido horizontal, com uma faca grande, em três partes iguais. Reserve.

Calda

Misture, em uma panela, o açúcar, o rum e o café. Cozinhe, sem mexer, por 25 minutos ou até a calda reduzir. Retire do fogo e reserve.

Recheio

Bata o creme de leite com o açúcar na batedeira até obter o ponto de chantilly. Incorpore os morangos picados e misture. Reserve.

Montagem

Em um um prato de bolo grande, arrume uma fatia do bolo. Regue com um pouco da calda e espalhe 1/3 do recheio. Distribua por cima disso mais uma fatia de bolo e acrescente mais calda e mais 1/3 do recheio. Cubra com a última fatia de bolo e regue com o restante da calda. Por fim, espalhe, de maneira uniforme sobre o bolo, o recheio. Distribua as raspas de chocolate, polvilhe o açúcar de confeiteiro e decore com os morangos.

Cheesecake de Panetone

Foto: Canva Fotos

Ingredientes

Lascas de panetone o suficiente para cobrir o fundo da forma

100 grama(s) frutas cristalizadas

2 colher(es) de chá de gelatina em pó sem sabor, dissolvida conforme instruções do fabricante

450 grama(s) de cream cheese

1 lata(s) de leite condensado

suco e raspas de 1 limão

2 colher(es) de sopa de suco de laranja

1 colher(es) de chá de essência de baunilha e mel a gosto

Modo de preparo

Cubra o fundo de uma forma com lascas ou uma fatia de panetone até formar uma camada de 0,5 cm, aproximadamente, pressionando bem com as mãos. Dissolva a gelatina em pó sem sabor conforme instruções do fabricante e reserve.

Bata os ingredientes do creme na batedeira utilizando a pá como batedor ou, se preferir, misture à mão com uma colher de pau até ficar totalmente homogêneo. Incorpore a ele a gelatina e as frutas cristalizadas. Despeje o creme sobre a base feita com o panetone e leve à geladeira até firmar bem. Ao servir, despeje uma colher (sopa) de mel sobre cada fatia.

Torta de Limão

Foto: Canva Fotos

Ingredientes

Massa

200 granas de biscoito de maisena

150 gramas de margarina ou manteiga

Recheio

2 latas de leite condensado

1/2 xícara de suco de limão peneirado

1 saquinho de gelatina incolor

Cobertura

3 claras

3 colheres de açúcar

Modo de preparo

Primeiramente, triture os biscoitos com a ajuda de um liquidificador ou um processador de alimentos. Então, coloque em uma vasilha os biscoitos triturados e misture com a manteiga derretida. Coloque em uma forma, apertando em, e leve ao forno por 5 minutos. Espere esfriar, enquanto isso faça a receita do recheio.

Para fazer o recheio, precisamos inicialmente hidratar a gelatina conforme vem descrito na embalagem. Logo depois, no liquidificador, misture o leite condensado com o suco de limão e a gelatina e bata por 1 minuto. Então, coloque em cima da massa e reserve. Bata as claras, então, quando estiverem firmes coloque o açúcar e bata mais um pouco.

Por fim, coloque em cima do recheio de limão. Faça raspas de limão e leve ao forno até que doure, com a ajuda de um maçarico. Leve para geladeira por 5 horas, após isso já pode consumir.

Torta Gargamel

Foto: Reprodução

Ingredientes

1ª Camada – Doce de Leite

395 gramas de leite condensado

200 gramas de doce de leite pastoso

50 gramas de creme de leite

2ª Camada – Brigadeiro Branco ou Creme 4 Leites

395 gramas de leite condensado

200 gramas de creme de leite

15 gramas de manteiga sem sa

3ª Camada – Brigadeiro

395 gramas de leite condensado

50 gramas de chocolate em pó

15 gramas de manteiga sem sal

Ingredientes Praliné de Castanha de Caju:

500 gramas de castanha de caju triturada em pedaços grosseiros

325 gramas de açúcar cristal

15 gramas de manteiga

Modo de preparo

1ª Camada

Primeiramente, em uma panela de fundo grosso, leve todos os ingredientes e

mexa até a fervura ou desgrudar da panela e reserve.

2ª Camada

Então, em uma panela de fundo grosso, leve todos os ingredientes e

mexa até a fervura ou desgrudar da panela e reserve.

3ª Camada

Em uma panela de fundo grosso, leve todos os ingredientes e

mexa até a fervura ou desgrudar da panela e logo em seguida reserve.

Praliné de Castanha de Caju:

Em uma panela, coloque o açúcar para derreter e virar um caramelo. Logo depois que virar o caramelo, adicione o açúcar triturado e manteiga, fique mexendo. Após isso, unte um espaço numa mesa de mármore e despeje todo seu crocante e espalhe.

Então, é importantíssimo que unte a mesa de mármore para não grudar.

Por fim, após esfriar, com o auxílio de uma faca, comece a desgrudar da mesa.

Leia mais sobre Gastronomia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.