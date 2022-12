Cine Metha volta a exibir ‘Pantera Negra’ a R$ 4 neste domingo (4)

Foto: Divulgação/Marvel

Após colocar 600 pessoas no Cine Metha – Glauber Rocha para assistir ao longa ‘Pantera Negra: Wakanda Forever’, o projeto de matinê volta a se repetir no final de semana com a exibição do longa tendo ingressos por apenas 4 reais.

O sucesso da primeira edição e a grande procura de ingressos, fez com que o projeto tivesse uma segunda dose. O filme será exibido às 10h30, tanto em versão dublada quanto legendada.

Inaugurado em 2008, o Cine Metha – Glauber Rocha mantém viva a história da área em frente à Praça Castro Alves, que sedia salas de cinema desde 1919. O cinema conta hoje com o patrocínio e apoio institucional do grupo empresarial baiano Metha S/A.

Sobre Pantera Negra

Em ‘Pantera Negra: Wakanda Para Sempre’, a Rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e as Dora Milaje lutam para proteger sua nação contra as potências mundiais logo após a morte do Rei T’Challa.

